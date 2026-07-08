वायनाड टनल हादसा: दिलीप बिल्डकॉन की लापरवाही ने ली 3 लोगों जान, 5 अब भी लापता

सरकार ने कंपनी की पर्यावरण नियमों की जांच शुरू की

इस दुखद हादसे के बाद केरलम के अधिकारियों ने जांच बिठा दी है कि क्या दिलीप बिल्डकॉन ने पर्यावरण से जुड़े नियमों का पालन किया था। अधिकारियों का कहना है कि कंपनी ने साइट से मलबा हटाने के आदेशों को अनदेखा किया, जबकि उसे पिछले महीने इसकी औपचारिक चेतावनी भी मिली थी। उधर, दिलीप बिल्डकॉन ने कहा है कि वे जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। कंपनी ने मुश्किल मौसम के बावजूद सभी नियमों का पालन करने का भी दावा किया है।