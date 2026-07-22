गौरिकुंड में भूस्खलन से ठप केदारनाथ यात्रा, NDRF-SDRF अलर्ट पर
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उत्तराखंड में चल रही केदारनाथ यात्रा बुधवार को भारी बारिश के चलते थम गई। गौरिकुंड के पास हुए भूस्खलन से रास्ता पत्थरों और मलबे से पट गया। तीर्थयात्रियों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है, वहीं रास्ता साफ करने के लिए टीमें काम पर लग गई हैं।
बहाली दल काम पर, NDRF SDRF स्टैंडबाय पर
रास्ता खोलने के लिए मरम्मत दल लगातार काम कर रहे हैं, वहीं जरूरत पड़ने पर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (NDRF) और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (SDRF) जैसी आपदा राहत टीमें भी तैयार खड़ी हैं।
अधिकारियों ने सभी तीर्थयात्रियों से धैर्य बनाए रखने और उनके दिए गए निर्देशों का पालन करने को कहा है। जब तक रास्ता पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाता, तब तक किसी को भी आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।