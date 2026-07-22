गौरिकुंड में भूस्खलन से ठप केदारनाथ यात्रा, NDRF-SDRF अलर्ट पर

रास्ता खोलने के लिए मरम्मत दल लगातार काम कर रहे हैं, वहीं जरूरत पड़ने पर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (NDRF) और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (SDRF) जैसी आपदा राहत टीमें भी तैयार खड़ी हैं।

अधिकारियों ने सभी तीर्थयात्रियों से धैर्य बनाए रखने और उनके दिए गए निर्देशों का पालन करने को कहा है। जब तक रास्ता पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाता, तब तक किसी को भी आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।