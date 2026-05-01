लक्षद्वीप का बुलावा! अब बिना स्पॉन्सर और पुलिस क्लीयरेंस बिता सकेंगे छुट्टियां

ई-परमिट के लिए ID और रुकने की जगह का प्रमाण जरूरी

हालांकि, आपको ऑनलाइन ई-परमिट के लिए अभी भी आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको अपनी ID, रुकने की जगह का प्रमाण देना होगा और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक छोटा सा ग्रीन टैक्स भी चुकाना होगा। सुरक्षा जांच आवेदन के बाद ही होगी, इसलिए पहले से योजना बनाकर चलें: अपनी यात्रा से कम से कम 2 हफ्ते पहले आवेदन करें और अप्रूवल मिलने के बाद ही अपनी फ्लाइट बुक करें।