भारत ने UN में कहा- PoK में मानवाधिकार उल्लंघन बंद करे पाकिस्तान, जम्मू-कश्मीर हमारा अभिन्न अंग 

बयान भारत ने कहा- जम्मू-कश्मीर हमारा अभिन्न और अविभाज्य अंग UNSC में 'यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन: लुकिंग इंटू फ्यूचर' विषय पर आयोजित बहस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पार्वथानेनी हरीश ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा, "भारत का यह रुख न केवल क्षेत्रीय अखंडता का प्रतीक है, बल्कि दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता का मजबूत संदेश भी है। जम्मू-कश्मीर के लोग भारत की समय-परीक्षित लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक ढांचे के अनुसार मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं।"

उल्लंघन PoK में मानवाधिकार उल्लंघन बंद करे पाकिस्तान- भारत भारत ने कहा कि पाकिस्तान के लिए लोकतंत्र की अवधारणा 'बाहरी' है और उसे अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में हो रहे गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को तत्काल बंद करना चाहिए। हरीश ने कहा, "हम पाकिस्तान से इन इलाकों में मानवाधिकारों के घोर उल्लंघनों को रोकने का आह्वान करते हैं, जहां स्थानीय जनता उसके सैन्य कब्जे, दमनकारी नीतियों, क्रूरता और प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन के विरुद्ध खुला विद्रोह कर रही है।"

सुधार भारत ने UN में सुधार की मांग की भारत ने UN प्रणाली की सीमाओं पर भी गंभीर सवाल उठाए। हरीश ने कहा, "UN80 के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र को सिर्फ बजटीय या प्रशासनिक सुधार तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे व्यापक संरचनात्मक सुधार की दिशा में ले जाना चाहिए। शांति अभियानों को वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप तकनीकी और संसाधन समर्थन मिलना चाहिए, जिससे वैश्विक शांति सुनिश्चित की जा सके।" हरिश ने UN महासभा को और प्रभावी, निर्णायक और समन्वित बनाने का आग्रह किया।