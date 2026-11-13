कुलगाम हमला: बाइक सवार नहीं थे आतंकी, पिछले हमलों से मिलते-जुलते कारतूस बरामद

पहले खबर थी कि बाइक सवार हमलावरों ने गोलीबारी को अंजाम दिया था। हालांकि, कुलगाम के SSP अनायत अली चौधरी ने BBC से बात करते हुए इन दावों को खारिज किया है। उन्होंने कहा, "जो खबर चल रही है, वह गलत है।"

रिपोर्ट में कहा गया है कि जांचकर्ताओं को शक है कि मुख्य हमलावर ने फिरन पहन रखा था। घाटी के लोग ठंड से बचने के लिए कपड़ों के ऊपर फिरन पहनते हैं। हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं हुई है।