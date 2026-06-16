थिरुवनंतपुरम में लॉटरी दुकान में घुसी अनियंत्रित KSRTC इलेक्ट्रिक बस, 2 गंभीर घायल
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थिरुवनंतपुरम के पप्पानमकोड डिपो के पास सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे एक केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) की इलेक्ट्रिक बस का भीषण हादसा हो गया। बस अचानक सड़क से उतर गई, पहले एक स्कूटर को टक्कर मारी और फिर पास की लॉटरी दुकान में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दुकान का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।
ड्राइवर को बचाया गया, 2 लोग गंभीर रूप से घायल
इस हादसे में कुल 3 लोग घायल हुए। घायलों में बस का ड्राइवर भी शामिल है, जिसे बस के केबिन से बचाकर बाहर निकालना पड़ा। इनके अलावा लॉटरी दुकान में काम करने वाला एक कर्मचारी और बस की एक महिला कंडक्टर भी चोटिल हुई हैं। ड्राइवर और दुकान कर्मचारी को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि महिला कंडक्टर को मामूली चोटें लगी हैं।