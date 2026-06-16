थिरुवनंतपुरम में लॉटरी दुकान में घुसी अनियंत्रित KSRTC इलेक्ट्रिक बस, 2 गंभीर घायल देश Jun 16, 2026

थिरुवनंतपुरम के पप्पानमकोड डिपो के पास सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे एक केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) की इलेक्ट्रिक बस का भीषण हादसा हो गया। बस अचानक सड़क से उतर गई, पहले एक स्कूटर को टक्कर मारी और फिर पास की लॉटरी दुकान में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दुकान का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।