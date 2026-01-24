नोएडा प्राधिकरण के नए CEO बने कृष्णा करुणेश, इंजीनियर युवराज की मौत के बाद फेरबदल

नोएडा प्राधिकरण के नए CEO नियुक्त किए गए कृष्णा करुणेश

लेखन आबिद खान 06:02 pm Jan 24, 202606:02 pm

क्या है खबर?

भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के वरिष्ठ अधिकारी कृष्णा करुणेश को नोएडा प्राधिकरण का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है। वे लोकेश एम की जगह लेंगे, जिन्हें हाल ही में सेक्टर 150 में इंजीनियर युवराज मेहता की डूबने से हुई मौत के बाद हटा दिया गया था। बता दें कि करुणेश उत्तर प्रदेश कैडर के 2011 बैच के IAS अधिकारी हैं। इससे पहले वे नोएडा प्राधिकरण के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ACEO) के पद पर कार्यरत थे।