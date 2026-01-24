नोएडा प्राधिकरण के नए CEO बने कृष्णा करुणेश, इंजीनियर युवराज की मौत के बाद फेरबदल
क्या है खबर?
भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के वरिष्ठ अधिकारी कृष्णा करुणेश को नोएडा प्राधिकरण का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है। वे लोकेश एम की जगह लेंगे, जिन्हें हाल ही में सेक्टर 150 में इंजीनियर युवराज मेहता की डूबने से हुई मौत के बाद हटा दिया गया था। बता दें कि करुणेश उत्तर प्रदेश कैडर के 2011 बैच के IAS अधिकारी हैं। इससे पहले वे नोएडा प्राधिकरण के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ACEO) के पद पर कार्यरत थे।
परिचय
कौन हैं कृष्णा करुणेश?
करुणेश मूल रूप से बिहार के पटना के रहने वाले हैं। उन्होंने हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय से भूगोल में BA की पढ़ाई की है। बाद में IGNOU से लोक नीति में स्नातकोत्तर की उपाधि भी प्राप्त की। वे जून 2022 से जुलाई 2025 तक गोरखपुर के DM के रूप में काम कर चुके हैं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संसदीय क्षेत्र है। वे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और बलरामपुर के DM सहित कई पदों पर रहे हैं।
मौत
क्या है इंजीनियर की मौत का मामला?
गुरुग्राम में काम करने वाले इंजीनियर युवराज की कार 16 जनवरी को एक निर्माण स्थल के पास पानी भरे गड्ढे में गिर गई थी। इसके बाद युवराज करीब 2 घंटे तक मदद के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन बचावकर्मी ठंड, गहराई और सरिये-सीमेंट का हवाला देकर उन्हें बचाने नहीं गए। कुछ देर बाद युवराज कार के साथ डूब गए। इस मामले मेें 2 FIR दर्ज की गई है और SIT को जांच सौंपी गई है।