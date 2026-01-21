नोएडा: इंजीनियर की मौत के मामले में खुलासा, बिल्डर ने 3 साल पहले दी थी चेतावनी

दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में बड़ी व्यवस्थागत लापरवाही सामने आई है। जिस बिल्डर के निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में डूबकर इंजीनियर की मौत हुई है, उस बिल्डर कंपनी अर्थम (विजटाउन प्लानर प्राइवेट लिमिटेड) का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पत्र में बिल्डर कंपनी ने 3 साल पहले नोएडा प्राधिकरण को साइट पर मौजूद खतरनाक स्थितियों के बारे में आगाह किया था।

चेतावनी पत्र में क्या लिखा है? बिल्डर फर्म विजटाउन प्लानर्स की निदेशक अंचल बोहरा ने 14 मार्च, 2022 को यह पत्र नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) को लिखा था, जिसमें सीवर और मुख्य नाली लाइनों के ढहने की बात कहते हुए तुरंत हस्तक्षेप की मदद मांगी थी। पत्र में कंपनी ने चेतावनी दी, "अगर सीवर और ड्रेन लाइन तुरंत ठीक नहीं किया गया और भूखंड से नाली का पानी बाहर नहीं निकाला गया, तो गंभीर दुर्घटना और अनजाने में हादसे हो सकते हैं।"

समस्या जलभराव से कमजोर हो गई थी भूखंड की चारदीवारी बिल्डर ने पत्र में यह भी बताया कि काफी लंबे समय से जलभराव के कारण भूखंड की चारदीवारी कमजोर हो गई थी, जिससे उसके कुछ हिस्से ढह गए थे। कंपनी ने चेतावनी दी थी कि सड़कों के धंसने और जल दबाव के बढ़ने के कारण साइट पर लगाए गए अस्थायी अवरोध भी विफल हो रहे हैं। कंपनी ने पत्र में बताया कि उसने पानी से भरे बेसमेंट की कुछ तस्वीरें भी प्राधिकरण को भेजी थी।

