उत्तर प्रदेश: पुलिस थाने से गायब हुआ दहेज हत्या मामले में जब्त किया गया सोना, कोर्ट ने दिए जांच के आदेश देश Jun 19, 2026

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में एक अजीब मामला सामने आया है। यहां कोतवाली सदर पुलिस थाने के स्टोर रूम से 2007 के एक दहेज मौत के केस में सबूत के तौर पर रखा गया सोना गायब हो गया। इस मामले में आरोपी पति को 2024 की शुरुआत में बरी कर दिया गया था। इसके बाद पुलिस ने यह मामला बंद करने की कोशिश की, लेकिन जब सोने का हिसाब मांगा गया तो पुलिस ने एक चौंकाने वाला बहाना दिया। उनका दावा है कि बंदरों ने सारा सोना बिखेर दिया। पुलिस का कहना है कि 2013 में इसे सूखने के लिए छत पर रखा गया था, जहां बंदरों ने इसे गायब कर दिया।