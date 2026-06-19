उत्तर प्रदेश: पुलिस थाने से गायब हुआ दहेज हत्या मामले में जब्त किया गया सोना, कोर्ट ने दिए जांच के आदेश
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में एक अजीब मामला सामने आया है। यहां कोतवाली सदर पुलिस थाने के स्टोर रूम से 2007 के एक दहेज मौत के केस में सबूत के तौर पर रखा गया सोना गायब हो गया। इस मामले में आरोपी पति को 2024 की शुरुआत में बरी कर दिया गया था। इसके बाद पुलिस ने यह मामला बंद करने की कोशिश की, लेकिन जब सोने का हिसाब मांगा गया तो पुलिस ने एक चौंकाने वाला बहाना दिया। उनका दावा है कि बंदरों ने सारा सोना बिखेर दिया। पुलिस का कहना है कि 2013 में इसे सूखने के लिए छत पर रखा गया था, जहां बंदरों ने इसे गायब कर दिया।
कोर्ट ने दिए जांच के आदेश
जिला कोर्ट ने पुलिस के बंदरों वाले बहाने को बिल्कुल नहीं माना। कोर्ट ने सवाल खड़ा किया कि आखिर सबूत के तौर पर रखे गए सोने को बाहर छत पर क्यों रखा गया था। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में संभावित चोरी और रिकॉर्ड रखने में लापरवाही की जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं, पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें अभी तक न तो कोई मुआवजा मिला है और न ही प्रशासन से कोई सही जवाब। इस घटना से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा सबूतों को संभालने के तरीके पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं।