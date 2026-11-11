पटरी से उतरने के बाद एक किलोमीटर तक भागी ट्रेन, कोलकाता-सैरंग एक्सप्रेस हादसे में ऐसे बची सैकड़ों जानें

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सभी को भरोसा दिलाया है कि ट्रेन में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं और उन्हें जरूरत का सामान मुहैया कराया गया है। फंसे हुए यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक वैकल्पिक ट्रेन का इंतजाम किया गया है।

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, यह हादसा इसलिए हुआ क्योंकि ड्राइवर दूसरी ट्रेन को रास्ता देते समय स्पीड कम नहीं कर पाया। हादसे वाली जगह पर राहत और बचाव अभियान चलाने के साथ-साथ पटरियों को साफ करने के लिए एक रिकवरी ट्रेन भेजी गई है।