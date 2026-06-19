कोलकाता में योग का जलवा: प्रधानमंत्री मोदी संग 35,000 और 500 नावों पर गिनीज रिकॉर्ड की तैयारी
इस अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर कोलकाता अब एक खास रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। इस मौके पर हुगली नदी के बाबुघाट पर 500 से ज्यादा नावें एक साथ जमा होंगी और इन पर पानी के बीच एक बड़ा योग सत्र चलेगा। इसका मकसद है एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, जहां नावों को अलग-अलग योग आसनों के हिसाब से सजाया जाएगा और उन पर लोग एक साथ योगाभ्यास करेंगे।
35,000 लोगों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का योग कार्यक्रम
जहां एक तरफ नदी पर यह खास कार्यक्रम चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेड रोड पर 35,000 लोगों की विशाल भीड़ के साथ एक बड़े योग सत्र का नेतृत्व करेंगे। पूरा पश्चिम बंगाल राज्य इस आयोजन में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहा है। पश्चिम बंगाल के हर कोने में योग प्रशिक्षक मौजूद हैं, और ऑनलाइन-ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से अभ्यास सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। शहरों से लेकर दूर-दराज के गांवों तक, और गंगा के घाटों पर भी, इस साल की थीम 'स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग' के तहत सभी लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं।