कोहरे के कारण रद्द हुई इंडिगो की 109 उड़ानें, कंपनी ने जारी किया स्पष्टीकरण

लेखन भारत शर्मा
Dec 15, 2025
12:49 pm
क्या है खबर?

उत्तर भारत में छाए कोहरे और खराब मौसम के कारण इंडिगो ने सोमवार को देशभर में 109 उड़ानें रद्द कर दी हैं। इसके कारण दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद सहित प्रमुख हवाई अड्डों पर आगमन और प्रस्थान में भारी व्यवधान पैदा हुआ है। इसके बाद इंडिगो ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए उड़ान रद्द किए जाने के पीछे कोहरे और खराब मौसम को जिम्मेदार ठहराया और कहा है कि इसमें कंपनी की संचालन संबंधी कोई कमी नहीं है।

बयान

इंडिगो ने क्या जारी किया बयान?

इंडिगो ने कहा, 'खराब हुए मौसम के कारण स्थिति हमारे नियंत्रण से बाहर थी, क्योंकि दिल्ली और उत्तरी भारत के अन्य हवाई अड्डों पर कोहरे के कारण दृश्यता का स्तर निर्धारित न्यूनतम परिचालन स्तर से नीचे गिर गया था। घने कोहरे के कारण परिचालन काफी प्रभावित हुआ है और सुरक्षा को प्राथमिकता देने और हवाई अड्डों पर लंबे इंतजार को कम करने के लिए दिन भर में कुछ उड़ानें एहतियातन रद्द की जा रही हैं।'

भरोसा

इंडिगो ने दिलाया भरोसा

इंडिगो ने बयान में आगे कहा, 'हमारी टीमें स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही हैं और स्थापित सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार दिल्ली हवाई अड्डे के साथ समन्वय कर रही हैं। यात्रियों को कंपनी की वेबसाइट या मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से अपनी उड़ान की स्थिति की जांच करने की अपील की जाती है।' कंपनी ने कहा कि मौजूदा मौसम की स्थिति के अनुसार परिचालन में बदलाव के कारण होने वाली देरी के लिए उसे भी खेद है।

AQI

दिल्ली में और भी खराब हुए AQI

मौसम की खराब परिस्थितियों ने दिल्ली में गंभीर वायु गुणवत्ता संकट को और भी बदतर बना दिया। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 456 के पार पहुंचकर 'गंभीर प्लस' श्रेणी में पहुंच गया। अशोक विहार में तड़के AQI 500 दर्ज किया गया। आनंद विहार और अक्षरधाम से AQI 493 और द्वारका में 469 दर्ज किया गया है। इसी तरह नोएडा में भी स्थिति गंभीर बनी हुई है, जहां AQI 454 है, जिसे 'गंभीर प्लस' श्रेणी में रखा गया है।

