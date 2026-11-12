अभिषेक बनर्जी के आवास पर बुलडोजर कार्रवाई, बांस का ढांचा तोड़ा गया

दरअसल, यह सब अभिषेक बनर्जी के 39वें जन्मदिन पर हुई एक हिंसक झड़प के बाद हुआ। उस दिन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के समर्थकों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए।

बनर्जी ने इस घटना को अपनी हत्या की कोशिश बताया और इसके विरोध में अपने ही घर पर धरने पर बैठ गए। उनकी बुआ, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे कानूनहीनता और डराने-धमकाने की कार्रवाई बताया और कहा कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में हाल के दिनों में काफी तनाव बढ़ गया है।