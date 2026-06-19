केरलम बजट में नॉलेज वैली से छात्रों को तोहफा, समुद्री-विमानन हब से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

केरलम बजट में नॉलेज वैली से छात्रों को तोहफा, समुद्री-विमानन हब से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर
केरलम का नया बजट बेहतर अवसरों, अच्छी शिक्षा और ज्यादा रोजगार पैदा करने पर केंद्रित है। राज्य ने केरल नॉलेज वैली की शुरुआत की है, ताकि उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने वाले छात्रों को राज्य में ही बेहतर विकल्प मिल सकें। केरलम को दुनिया का एक बड़ा समुद्री हब और दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण विमानन लॉजिस्टिक्स हब बनाने की भी बड़ी तैयारी है। साथ ही 'सिल्वर इकोनॉमी' के तहत बुजुर्ग नागरिकों के अनुभव और कौशल का लाभ उठाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा भूमि प्रबंधन के लिए एक नई नीति लाने और मौजूदा भूमि कानूनों की समीक्षा करने के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी नए कदम उठाए गए हैं।
केरलम ने 'मिशन समुद्र' के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित किए
नॉलेज वैली का उद्देश्य देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों और अत्याधुनिक शोध केंद्रों को केरल में लाना है। 'मिशन समुद्र' के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसका लक्ष्य 17 बंदरगाहों, खासकर विझिंजम जैसे प्रमुख बंदरगाहों का लाभ उठाकर केरल को एक वैश्विक समुद्री हब बनाना है। वहीं, एरोपार्क और एयरोसिटी जैसे नए विमानन प्रोजेक्ट्स को 200 करोड़ रुपये का समर्थन मिलेगा। इसके अतिरिक्त, खाली पड़ी जमीनों को निवेश आकर्षित करने के लिए उपयोग किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव का लाभ उठाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे, और स्वास्थ्य सेवाओं तथा शिक्षा के खर्चों में सीधी आर्थिक मदद दी जाएगी।