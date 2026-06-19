केरलम बजट में नॉलेज वैली से छात्रों को तोहफा, समुद्री-विमानन हब से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर देश Jun 19, 2026

केरलम का नया बजट बेहतर अवसरों, अच्छी शिक्षा और ज्यादा रोजगार पैदा करने पर केंद्रित है। राज्य ने केरल नॉलेज वैली की शुरुआत की है, ताकि उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने वाले छात्रों को राज्य में ही बेहतर विकल्प मिल सकें। केरलम को दुनिया का एक बड़ा समुद्री हब और दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण विमानन लॉजिस्टिक्स हब बनाने की भी बड़ी तैयारी है। साथ ही 'सिल्वर इकोनॉमी' के तहत बुजुर्ग नागरिकों के अनुभव और कौशल का लाभ उठाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा भूमि प्रबंधन के लिए एक नई नीति लाने और मौजूदा भूमि कानूनों की समीक्षा करने के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी नए कदम उठाए गए हैं।