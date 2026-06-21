भारतीय नौसेना की बढ़ी ताकत, मिले 3 नए युद्धपोत; जानें खासियत

बयान

प्रधानमंत्री बोले- यह भारत की आत्मनिर्भरता की यात्रा

प्रधानमंत्री ने कहा, "INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है। यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा है। आज INS अग्रय, INS दूनागिरी और INS संशोधक उसी यात्रा को नई गति दे रहे हैं। समृद्धि की रक्षा के लिए सुरक्षा आवश्यक है और भविष्य के निर्माण के लिए आत्मनिर्भरता अनिवार्य है। आज INS अग्रय, INS दूनागिरी और INS संशोधक इसी भावना के प्रतीक बनकर भारतीय नौसेना में शामिल हुए हैं।"