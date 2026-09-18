दिल्ली इमारत हादसा: किरण बेदी की याचिका पाए केंद्र का विरोध, कोर्ट ने भी मांगा जवाब
दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास एक इमारत ढहने की दुखद घटना में कम से कम 7 लोगों की जान चली गई और 5 लोग घायल हो गए थे। इस घटना के बाद पूर्व IPS अधिकारी किरन बेदी ने कानूनी कार्यवाही में शामिल होने की इच्छा जताई है।
उन्होंने कहा कि अदालत ने यह माना है कि उनका लंबा अनुभव कई गंभीर मुद्दों को सुलझाने में मददगार हो सकता है। हालांकि, केंद्र सरकार इस बात पर सहमत नहीं है। अधिकारियों ने दलील दी है कि किरन बेदी ने इस मामले से जुड़े मुद्दों पर पहले ही अपनी राय बना ली है।
इमारत मालिक गिरफ्तार, दिल्ली में जांच की मांग
अदालत ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 3 दिन का समय दिया है। इस बीच, इमारत के मालिक को लापरवाही और गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है।
अदालत ने दिल्ली के नगर निकाय से इस मामले की उच्च-स्तरीय जांच कराने को भी कहा है। साथ ही, उसने सुझाव दिया है कि छात्रों के लिए हॉस्टल के विकल्प बढ़ाए जाएं ताकि उन्हें निजी PG में रहने के लिए मजबूर न होना पड़े। सुरक्षा के मद्देनजर, बगल की इमारत को नियंत्रित तरीके से गिराने का काम भी शुरू कर दिया गया है।