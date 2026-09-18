दिल्ली इमारत हादसा: किरण बेदी की याचिका पाए केंद्र का विरोध, कोर्ट ने भी मांगा जवाब

दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास एक इमारत ढहने की दुखद घटना में कम से कम 7 लोगों की जान चली गई और 5 लोग घायल हो गए थे। इस घटना के बाद पूर्व IPS अधिकारी किरन बेदी ने कानूनी कार्यवाही में शामिल होने की इच्छा जताई है।

उन्होंने कहा कि अदालत ने यह माना है कि उनका लंबा अनुभव कई गंभीर मुद्दों को सुलझाने में मददगार हो सकता है। हालांकि, केंद्र सरकार इस बात पर सहमत नहीं है। अधिकारियों ने दलील दी है कि किरन बेदी ने इस मामले से जुड़े मुद्दों पर पहले ही अपनी राय बना ली है।