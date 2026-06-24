केतन अग्रवाल हत्याकांड: चेतन-सिया ने 6 महीने में 2,000 बार एक-दूसरे को किए फोन

शादी

सिया ने कही थी शादी टालने की बात

केतन के परिवार के अनुसार, सिया शादी को लेकर संकोच जता चुकी थी और एक बार शादी टालने की बात भी कह चुकी थी। वहीं, जब पुलिस ने चेतन से पूछा कि सिया और उसने भागकर शादी क्यों नहीं की। इस पर उसने कहा कि सिया सगाई तोड़कर भागने के पक्ष में नहीं थी। उसे लगता था कि इससे उसके परिवार की बदनामी होगी। बता दें कि फिलहाल सिया और चेतन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।