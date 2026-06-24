केतन अग्रवाल हत्याकांड का कैसे हुआ खुलासा

गर्मी में हूडी पहना शख्स, बार-बार किले पर जाने की योजना; कैसे हुआ केतन हत्याकांड का खुलासा?

लेखन आबिद खान 11:32 am Jun 24, 202611:32 am

क्या है खबर?

पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में कई नई बातें पता चली हैं। पहले पुलिस मामले को सामान्य दुर्घटना मानकर चल रही थी, लेकिन CCTV फुटेज में ऐसा तथ्य सामने आया, जिसने जांच की दिशा हत्या की ओर मोड़ दी। पुलिस को कैमरे में एक शख्स हूडी पहनकर जाता दिखा। शक हुआ कि जून की तेज गर्मी में ये शख्स हूडी पहनकर क्यों किले पर जा रहा है? इस एक कदम ने घटना का खुलासा कर दिया।