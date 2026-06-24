गर्मी में हूडी पहना शख्स, बार-बार किले पर जाने की योजना; कैसे हुआ केतन हत्याकांड का खुलासा?
क्या है खबर?
पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में कई नई बातें पता चली हैं। पहले पुलिस मामले को सामान्य दुर्घटना मानकर चल रही थी, लेकिन CCTV फुटेज में ऐसा तथ्य सामने आया, जिसने जांच की दिशा हत्या की ओर मोड़ दी। पुलिस को कैमरे में एक शख्स हूडी पहनकर जाता दिखा। शक हुआ कि जून की तेज गर्मी में ये शख्स हूडी पहनकर क्यों किले पर जा रहा है? इस एक कदम ने घटना का खुलासा कर दिया।
पुलिस
हूडी पहने CCTV में कैद हुआ चेतन
दरअसल, किले के टिकट काउंटर के पास लगे CCTV कैमरे में 18 जून को एक शख्स हूडी पहनकर और चेहरा ढंककर जाता दिखा। बाद में इस शख्स की पहचान चेतन चौधरी के रूप में हुई। ये केतन और उनकी 20 वर्षीय मंगेतर सिया गोयल का पीछा करते हुए कैमरे में कैद हो गया था। चेतन का छिपा हुआ चेहरा, असामान्य कपड़े और संदिग्ध हरकतें देखकर पुलिस को कुछ गड़बड़ लगी।
जांच
फोन ऑफिस में ही छोड़ गया था चेतन
जांच में पता चला कि केतन की मौत वाले दिन चेतन अपना फोन ऑफिस में ही छोड़ गया था। एक अधिकारी ने कहा, "फुटेज का बारीकी से विश्लेषण करते हुए हमें पता चला कि एक और व्यक्ति केतन और सिया का पीछा कर रहा था।एक अन्य फुटेज में हमने देखा कि सिया अचानक पीछे मुड़कर देखती है और उसी समय हुडी पहना हुआ चेतन बैठ जाता है।" यहीं से दोनों के बीच संभावित संबंध स्थापित हो चुका था।
बयान
अधिकारी बोले- 33 डिग्री तापमान में कोई हूडी क्यों पहनेगा?
एक अधिकारी ने कहा, "उस व्यक्ति ने शॉर्ट्स और हुडी पहनी हुई थी। हूडी इतनी नीचे थी कि उसका चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। बाद में हमने 18 जून को किले के आसपास का तापमान पता किया और पाया कि तापमान 33 डिग्री सेल्सियस था। इससे यह सवाल उठने लगे कि इतनी गर्मी में कोई हूडी क्यों पहनेगा।" अधिकारी ने बताया कि परिवार शोक में था इसलिए शुरुआत में ज्यादा पूछताछ नहीं की गई।
धक्का
14 जून को भी केतन को सिया ने किले से दिया था धक्का
केतन के पिता ने बताया कि हत्या से 4 दिन पहले भी सिया केतन को किले पर ले गई थी और उसे धक्का देने का प्रयास किया था। केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने NDTV को बताया, "14 जून को वे दोनों अकेले किले में गए और सिया ने केतन को धक्का दिया। धक्का लगने के बाद केतन ने एक झाड़ी पकड़ ली और भाग निकला। राज खुलने के डर से सिया 'सांप, सांप' चिल्लाने लगी।"
हत्या
किले से 400 फीट की गहराई में गिरा था केतन
18 जून को लोहगढ़ किले से 400 फीट की गहराई में गिरकर चेतन की मौत हो गई है। शुरू में पता चला था कि तेज हवाओं के चलते चेतन का संतुलन बिगड़ा और वो खाई में गिर गया। खुद सिया ने घटना की सूचना पुलिस को दी थी। हालांकि, जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी सिया के बर्ताव और CCTV फुटेज ने पोल खोलकर रख दी। फिलहाल सिया और उसके प्रेमी चेतन दोनों को गिरफ्तार किया गया है।