डाॅ महेश दीक्षित बने इंटेलीजेंस ब्यूरों के नए प्रमुख

कौन हैं महेश दीक्षित, जिन्हें बनाया गया है इंटेलीजेंस ब्यूरों का प्रमुख?

लेखन भारत शर्मा 11:19 am Jun 26, 202611:19 am

क्या है खबर?

भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे में बड़ा बदलाव हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने 1993 बैच के अनुभवी भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी डॉ महेश दीक्षित को देश की सबसे अहम आंतरिक खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) का नया निदेशक नियुक्त किया है। वह 30 जून, 2026 को तपन कुमार डेका का विस्तारित कार्यकाल समाप्त होने के बाद अपना पदभार ग्रहण करेंगे। आइए दीक्षित के बारे में जानते हैं।