लोहागढ़ किले के कर्मचारी ने घटना के दिन का एक और खुलासा किया

लोहागढ़ किले के कर्मचारी ने बताया- केतन बच गया, यह सुनकर सिया काफी डर गई थी

लेखन गजेंद्र 02:07 pm Jun 25, 202602:07 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के पुणे में 26 वर्षीय व्यवसायी केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में रोज नए-नए खुलासे और जानकारी सामने आ रही है। अब लोहागढ़ किले में तैनात एक पुलिसकर्मी राहुल ने मीडिया को बताया कि जब केतन खाई से गिर गया था, तब उनकी मंगेतर सिया गोयल के आंख में एक आंसू नहीं थे। इसके अलावा, जब सिया को दिलासा देने के लिए बताया गया कि केतन गिरने के बाद बच गया है, तब सिया काफी डर गई थी।