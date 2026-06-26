'राणाबाली' निर्माताओं ने वायरल दावों पर दी प्रतिक्रिया

विजय देवरकोंडा ने 'राणाबाली' के लिए 50 सहायकों की रखी थी मांग? जानिए क्या है सच

लेखन ज्योति सिंह 11:11 am Jun 26, 202611:11 am

क्या है खबर?

विजय देवरकोंडा अपनी आगामी फिल्म 'राणाबाली' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। फिल्म में उनके साथ रश्मिका मंदाना नजर आएंगी। दोनों को पर्दे पर देखने के लिए लोग उतावले हैं। इस बीच, सोशल मीडिया पर वायरल एक स्क्रीनशॉट में दावा किया गया कि अभिनेता ने फिल्म के सेट पर 5-6 काफिला और 40-50 सहायकों की मांग की थी। यह 'आर्टिकल' कथित तौर पर 123 तेलुगु वेबसाइट से लिया गया था। अब इस दावे पर निर्माताओं ने प्रतिक्रिया दी है।