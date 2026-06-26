सिया की मां बोली- बेटी दोषी तो उसे भी वहीं से धक्का दो

केतन अग्रवाल हत्याकांड: सिया की मां बोली- बेटी दोषी तो उसे भी वहीं से धक्का दो

लेखन गजेंद्र 10:06 am Jun 26, 202610:06 am

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के पुणे में 26 वर्षीय व्यवसायी केतन अग्रवाल की हत्या के बाद आरोपी मंगेतर सिया गोयल की मां पूजा गोयल का बयान आया है। उन्होंने अस्पताल में समाचार एजेंसियों से कहा कि अगर इसमें किसी की भी गलती है, तो उसे फांसी मिलनी चाहिए, अगर सिया दोषी है तो उसे भी वहीं से धक्का देना चाहिए, जहां से केतन को दिया है। बता दें कि सिया के पिता को हार्ट अटैक आया है और वह अस्पताल में भर्ती हैं।