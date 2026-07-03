पुणे हत्याकांड: आरोपी चेतन के दोस्त को थी साजिश की जानकारी, हिरासत में लिया गया- रिपोर्ट

क्राइम पेट्रोल

आरोपियों ने 'क्राइम पेट्रोल' देख सीखा हत्या का तरीका- रिपोर्ट

एक अन्य रिपोर्ट में पुलिस सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि दोनों आरोपियों ने वारदात से पहले टीवी सीरियल 'क्राइम पेट्रोल' के कई एपिसोड देखे थे, ताकि समझा जा सके कि हत्या के बाद जांच कैसे होती है और पुलिस को कैसे चकमा दिया जा सकता है। जांचकर्ताओं का मानना है कि साजिश कई हफ्तों तक रची गई थी, जिसमें कई असफल प्रयास और हत्या से कुछ दिन पहले की गई 'प्रेक्टिस' भी शामिल थी।