केतन अग्रवाल हत्याकांड की आरोपी मंगेतर सिया गोयल लाई-डिटेक्टर टेस्ट के लिए राजी

केतन अग्रवाल हत्याकांड: मंगेतर सिया गोयल लाई-डिटेक्टर टेस्ट के लिए राजी

लेखन गजेंद्र 05:48 pm Jul 02, 202605:48 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के पुणे में 26 वर्षीय व्यवसायी केतन विशाल अग्रवाल की हत्या के मामले में नई जानकारी सामने आई है। केतन की 20 वर्षीय मंगेतर सिया गोयल ने लाई-डिटेक्टर टेस्ट यानी पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति दे दी है। अब पुलिस को कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं। सिया के वकील विपुल दूशिंग ने बताया कि उनकी मुवक्किल ने गुरुवार को लोनावाला ग्रामीण पुलिस को लिखित रूप से परीक्षण की अनुमति दी है।