केरलम में 75 प्रतिशत निजी बसों के बंद होने का खतरा, जानिए क्या है कारण

केरलम के निजी बस ऑपरेटरों ने दी 75 प्रतिशत बसें बंद हाेने की चेतावनी

निजी बस ऑपरेटर फेडरेशन के महासचिव हम्सा ने चेतावनी दी है कि अगर मौजूदा हालात नहीं सुधरे, तो 30 जून तक लगभग 75 प्रतिशत निजी बसें सड़कों से हट सकती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने इस फैसले से पहले उनसे कोई बातचीत नहीं की। उनका कहना है कि सरकार की ओर से दी जा रही मामूली टैक्स छूट से उनकी मुश्किलें दूर नहीं होंगी। उनकी मांग है कि KSRTC की तरह उन्हें भी सरकार से सीधा वित्तीय सहयोग मिले। मुख्यमंत्री ने उन्हें मदद का भरोसा दिया है।