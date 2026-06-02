केरल: सरकारी अस्पताल में मरीज के घाव में मक्खियां, स्वास्थ्य मंत्री ने दिए जांच के आदेश देश Jun 02, 2026

केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने थिरुवनंतपुरम के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक मरीज के घाव में मक्खियां मिलने के आरोपों के बाद तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल, राजेंद्रप्रसाद नाम के एक मरीज के परिवार ने यह शिकायत की है। राजेंद्रप्रसाद सड़क हादसे से ठीक होकर ICU से जनरल वार्ड में शिफ्ट हुए थे। परिवार का आरोप है कि जब उन्होंने मरीज के सर्जिकल घाव में मक्खियां देखीं और अस्पताल स्टाफ को बताया, तो उनकी शिकायतों को अनसुना कर दिया गया।