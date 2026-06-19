केरलम के रबर किसानों को बड़ी राहत, 250 प्रति किलो होगा समर्थन मूल्य

केरलम के रबर किसानों को बड़ी राहत, 250 प्रति किलो होगा समर्थन मूल्य
केरलम में प्राकृतिक रबर का समर्थन मूल्य अब 200 रुपये से बढ़कर 250 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने बजट के दौरान यह घोषणा की। UDF सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को बाजार की अनिश्चित कीमतों से बचाने का वादा किया था, और यह कदम उसी वादे का हिस्सा है। इससे रबर उत्पादकों, खासकर छोटे किसानों को बड़ी राहत मिली है। राज्य में रबर की खेती करने वाले करीब 70 प्रतिशत किसान छोटे ही हैं।
बढ़ोतरी से किसानों की आमदनी स्थिर होने की उम्मीद
समर्थन मूल्य में इस बढ़ोतरी से किसानों की आमदनी में स्थिरता आने की उम्मीद है। बाजार भाव कम होने पर भी वे रबर निकालना जारी रखेंगे, क्योंकि इससे उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि यह कदम उन बागानों को भी फिर से उत्पादन शुरू करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जो फिलहाल खाली पड़े हैं और कुल बागानों का लगभग 20 से 25 प्रतिशत हैं। हालांकि, उनकी मांग है कि कुछ और उपाय किए जाएं, जैसे पुराने पेड़ों को दोबारा लगाना और रबर निकालने वाले मजदूरों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देना।