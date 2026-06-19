केरलम के रबर किसानों को बड़ी राहत, 250 प्रति किलो होगा समर्थन मूल्य

बढ़ोतरी से किसानों की आमदनी स्थिर होने की उम्मीद

समर्थन मूल्य में इस बढ़ोतरी से किसानों की आमदनी में स्थिरता आने की उम्मीद है। बाजार भाव कम होने पर भी वे रबर निकालना जारी रखेंगे, क्योंकि इससे उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि यह कदम उन बागानों को भी फिर से उत्पादन शुरू करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जो फिलहाल खाली पड़े हैं और कुल बागानों का लगभग 20 से 25 प्रतिशत हैं। हालांकि, उनकी मांग है कि कुछ और उपाय किए जाएं, जैसे पुराने पेड़ों को दोबारा लगाना और रबर निकालने वाले मजदूरों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देना।