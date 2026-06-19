केरलम बजट: 100 करोड़ रुपये की 'नॉलेज वैली' से 10,000 MSMEs, क्या ज्ञान का ग्लोबल हब?

केरलम बजट में 10,000 MSMEs लॉन्च

बजट में 10,000 नए MSMEs शुरू करने की योजना है। इसके अलावा, बिजनेस को आकर्षित करने के लिए 'इन्वेस्ट केरल सेल' भी बनाया जाएगा। एविएशन लॉजिस्टिक्स हब के लिए 200 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जिससे इस क्षेत्र में काफी संभावनाएं दिख रही हैं।

वायनाड को 50 करोड़ रुपए के फंड के साथ अपनी खुद की 'ट्राइबल यूनिवर्सिटी' मिलेगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी फंडिंग का प्रावधान है और प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप्स को भी मदद दी जाएगी।

बजट में भूमि कानूनों को अपडेट करने का भी वादा किया गया है। एक नया रिसर्च पार्क भी बनेगा जो रिसर्च और इंडस्ट्री के दिग्गजों को एक मंच पर लाने का काम करेगा, ताकि केरल भविष्य के लिए और बेहतर तरीके से तैयार हो सके।