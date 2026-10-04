केरलम सरकार ने 20 साल पुराने मामले में CEC ज्ञानेश के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं

ज्ञानेश कुमार से जुड़े 20 साल पुराने मामले की जांच कराएगी केरलम सरकार, क्या हैं आरोप?

लेखन आबिद खान 12:31 pm Oct 04, 202612:31 pm

क्या है खबर?

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार अब नए विवाद में घिर गए हैं। SIR की प्रक्रिया में गड़बड़ी और चुनाव आयुक्तों में मतभेद वाली रिपोर्टों के बीच अब ज्ञानेश से जुड़े पुराने मामले भी सामने आ रहे हैं। केरलम सरकार ने 2006 के एक मामले में ज्ञानेश के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। यह मामला राज्य के लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान हुई कथित अनियमितताओं से जुड़ा है।