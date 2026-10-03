ज्ञानेश कुमार के खिलाफ CJP दिल्ली में करेगी प्रदर्शन, दिपके बोले- यह लोकतंत्र बचाने की लड़ाई

दिपके ने कहा, 'अगर दिल्ली पुलिस हमें रोकने की कोशिश करती है, तो वे हमें जहां भी रोकेंगे, वही जगह हमारा जंतर-मंतर बन जाएगी। हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। हम महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर चलेंगे। यह सरकार और दिल्ली पुलिस पर निर्भर करता है कि वे शांतिपूर्ण विरोध के हमारे अधिकार का सम्मान करते हैं या 20 जुलाई जैसी बर्बरता दोहराते हैं। यह लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। जो भी नागरिक निष्पक्ष चुनाव चाहता है, उसे शामिल होना चाहिए।'