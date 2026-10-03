ज्ञानेश कुमार के खिलाफ CJP दिल्ली में करेगी प्रदर्शन, दिपके बोले- यह लोकतंत्र बचाने की लड़ाई
क्या है खबर?
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर बीते दिन कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने मुंबई में प्रदर्शन किया था। अब CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा कि अगर ज्ञानेश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया तो वे दिल्ली के जंतर-मंतर पर नया विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा, "अगर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं, तो पूरे भारत से कॉकरोच 10 अक्टूबर को दिल्ली तक मार्च करेंगे और जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे।"
बयान
दिपके बोले- महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर चलेंगे
दिपके ने कहा, 'अगर दिल्ली पुलिस हमें रोकने की कोशिश करती है, तो वे हमें जहां भी रोकेंगे, वही जगह हमारा जंतर-मंतर बन जाएगी। हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। हम महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर चलेंगे। यह सरकार और दिल्ली पुलिस पर निर्भर करता है कि वे शांतिपूर्ण विरोध के हमारे अधिकार का सम्मान करते हैं या 20 जुलाई जैसी बर्बरता दोहराते हैं। यह लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। जो भी नागरिक निष्पक्ष चुनाव चाहता है, उसे शामिल होना चाहिए।'
मुंबई
CJP के मुंबई प्रदर्शन में जुटे हजारों लोग
बीते दिन CJP ने मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रदर्शन किया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए।
इस दौरान पार्टी ने कहा, "मुंबई पुलिस ने हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण होने दिया। लेकिन दिल्ली पुलिस भूल गई है कि वो जनता की पुलिस है, भाजपा की नहीं। उन्हें हम कहना चाहेंगे कि मुंबई तो सिर्फ ट्रेलर है, जो करना है कर लो, फाइनल तो हम जंतर-मंतर पर ही खेलेंगे।"
प्रदर्शन में नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी और विशाल ददलानी जैसी शख्सियतें भी शामिल हुईं।