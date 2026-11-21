इसके लिए आपको कुछ भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। बस एक QR कोड स्कैन करके आप लाइव मैप देख सकते हैं। इन मैप में अस्पताल, पुलिस स्टेशन, बस स्टैंड और विश्राम केंद्र जैसी जगहें दिखेंगी।

यह प्लेटफॉर्म आपको विश्राम केंद्रों की साफ-सफाई का पता लगाने और रास्ते में आने वाली किसी भी दिक्कत की आसानी से शिकायत करने की सुविधा भी देता है।