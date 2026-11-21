केरलम ने सबरीमाला तीर्थयात्रियों के लिए लॉन्च किया 'सारण' प्लेटफॉर्म, 6 भाषाओं में मिलेगी जानकारी
केरलम ने हाल ही में 'सारण' नाम का एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इसे सबरीमाला तीर्थयात्रियों की इस मंडला सीजन में यात्रा को और सुविधाजनक बनाने के लिए बनाया गया है।
यह प्लेटफॉर्म 6 भाषाओं में उपलब्ध है। 'सारण' यात्रा से जुड़ी जानकारी और स्थानीय सुविधाओं के बारे में अपडेट देता है। इसका मकसद यात्रा को तनाव-मुक्त बनाना है।
मैप देखने के लिए QR कोड स्कैन करना होगा
इसके लिए आपको कुछ भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। बस एक QR कोड स्कैन करके आप लाइव मैप देख सकते हैं। इन मैप में अस्पताल, पुलिस स्टेशन, बस स्टैंड और विश्राम केंद्र जैसी जगहें दिखेंगी।
यह प्लेटफॉर्म आपको विश्राम केंद्रों की साफ-सफाई का पता लगाने और रास्ते में आने वाली किसी भी दिक्कत की आसानी से शिकायत करने की सुविधा भी देता है।
केरलम एक्साइज ने तंबाकू-विरोधी 96 मामले दर्ज किए
'सारण' प्लेटफॉर्म के साथ ही, केरलम का एक्साइज विभाग तीर्थयात्रा के दौरान नशीले पदार्थों और तंबाकू के इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई कर रहा है। विभाग ने तंबाकू-विरोधी कानूनों के तहत अब तक 96 मामले दर्ज किए हैं। सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक 24x7 कंट्रोल रूम भी बनाया गया है।