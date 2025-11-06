केरल के कोट्टायम में SIR के लिए पहुंची महिला BLO पर पालतू कुत्ता छोड़ा, घायल

जोसेफ ने बताया कि वह पक्किल के नट्टकम गांव में SIR ड्यूटी पर थी, इसी दौरान उन्हें एक घर के पालतू कुत्ते ने काट लिया। उन्होंने बताया कि जब वह गणना के सिलसिले में एक व्यक्ति के घर पहुंची, तो मकान मालिक ने कुत्ता छोड़ दिया था। चुनाव आयोग ने घटना का संज्ञान लिया है। उन्होंने इसे दुर्घटना बताया और कहा कि मकान मालिक ने खेद जताया है। कोट्टायम में SIR के लिए 171 BLO नियुक्त किए गए हैं।

चुनाव

12 राज्यों में चल रहा है SIR

बिहार के बाद अब चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, केरल, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ और अंडमान और निकोबार में SIR की प्रक्रिया शुरू की है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी में अगले साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। असम में अलग से SIR की प्रक्रिया होगी। घर-घर गणना के बाद मतदाता सूची का ड्रॉफ्ट 9 दिसंबर को जारी होगा। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी, 2026 को जारी होगी।