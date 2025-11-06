भारतीय नौसेना में शामिल हुआ सर्वेक्षण पोत 'इक्षक', इसमें 80 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री; जानें खासियत

सर्वेक्षण पोत INS इक्षक भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है। केरल के कोच्चि स्थित नौसेना अड्डे पर आयोजित एक समारोह में INS इक्षक को औपचारिक रूप से सैन्य सेवा में शामिल किया गया है। इस दौरान नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। इक्षक दक्षिणी नौसेना कमान में तैनात होने वाला पहला पोत है, जो भारत का आत्मनिर्भर पहल का सबसे बड़ा प्रतीक है। आइए INS इक्षक के बारे में जानते हैं।

स्वदेशी पोत में 80 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 'इक्षक' नाम का संस्कृत में अर्थ है 'मार्गदर्शक।' ये अपने नाम के अनुरूप सभी नाविकों के लिए एक मार्गदर्शक है। INS इक्षक को गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) लिमिटेड, कोलकाता ने बनाया है। ये जहाज निर्माण में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता का ताजा उदाहरण है। इस जहाज में 80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये नौसेना में शामिल होने वाला सर्वे वेसल लार्ज (SVL) श्रेणी का तीसरा जहाज है।

काम समुद्र में क्या काम करेगा INS इक्षक? इस पोत को बंदरगाहों और नौवहन चैनलों के तटीय और गहरे जल सर्वेक्षण के लिए बनाया गया है। इससे मिले आंकड़ों का इस्तेमाल समुद्र में सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित करने और भारत के समुद्री सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने में किया जाएगा। एक मार्गदर्शक की भूमिका में ये समुद्र में बाकी जहाजों के लिए सटीक दिशा-निर्देशन और निगरानी का काम करेगा। ये सर्वेक्षण से जुड़े कई मिशनों को अंजाम दे सकता है।

उपकरण किन-किन उपकरणों से लैस है इक्षक? INS इक्षक कई अत्याधुनिक तकनीक और उपकरणों से लैस है। इसमें एक उच्च-रिजॉल्यूशन मल्टी-बीम इको साउंडर, एक ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल (AUV), एक रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल (ROV), और 4 सर्वे मोटर बोट (SMB) हैं। इको साउंडर का इस्तेमाल समुद्र की गहराई पता लगाने में होता है। इसके अलावा AUV पानी के भीतर अपने आप चलने वाला रोबोट, ROV पानी में चलने वाला केबल कनेक्टेड रोबोट और SMB सर्वेक्षण नावें होती हैं। इस पोत में एक हेलीकॉप्टर डेक भी है।