केरलम में नशे के खिलाफ 'ऑपरेशन तूफान', सूचना देने वालों के लिए 40 लाख रुपये का फंड मंजूर
लेखन आबिद खान
केरलम सरकार ने 'ऑपरेशन तूफान' के माध्यम से ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश करने में मदद करने वाली पुलिस टीमों और सूचनादाताओं को 40 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की है।
यह कदम ड्रग्स के खिलाफ चलाए जा रहे एक बड़े अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत अब तक 17,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। साथ ही, भारी मात्रा में MDMA और गांजा भी जब्त किया गया है।
पुलिस और स्कूलों ने चलाए हजारों नशा-विरोधी कार्यक्रम
गिरफ्तारियों के अलावा, यह अभियान जागरूकता फैलाने पर भी खास ज़ोर दे रहा है। जून से अब तक पुलिस और स्कूलों ने मिलकर हज़ारों नशा-विरोधी कार्यक्रम चलाए हैं।
अगर आपको कुछ भी संदिग्ध दिखाई दे, तो आप विशेष संपर्क नंबरों पर गुमनाम रूप से अधिकारियों को जानकारी दे सकते हैं।