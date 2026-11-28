केरलम सरकार ने 'ऑपरेशन तूफान' के माध्यम से ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश करने में मदद करने वाली पुलिस टीमों और सूचनादाताओं को 40 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की है।

यह कदम ड्रग्स के खिलाफ चलाए जा रहे एक बड़े अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत अब तक 17,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। साथ ही, भारी मात्रा में MDMA और गांजा भी जब्त किया गया है।