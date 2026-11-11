रिकॉर्ड तोड़ 19.5 लाख श्रद्धालुओं के बाद केदारनाथ के कपाट बंद, जानिए अब कहां होंगे दर्शन

रिकॉर्ड तोड़ 19.5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने के बाद केदारनाथ धाम के कपाट सर्दियों के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस साल तीर्थयात्रियों की यह संख्या एक नया कीर्तिमान है।

मंदिर के कपाट बंद होने के समारोह में पारंपरिक रीति-रिवाजों और वैदिक मंत्रोच्चार का पालन किया गया। अब बाबा केदार की डोली ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर की ओर बढ़ रही है, जहां अगले 6 महीनों तक उनकी पूजा-अर्चना जारी रहेगी।