बेंगलुरु में 2 छात्राओं पर आवारा कुत्तों ने हमला किया (प्रतीकात्मक तस्वीर)

बेंगलुरु विश्वविद्यालय की 2 छात्राओं को आवारा कुत्तों ने नोंचा, ICU में भर्ती

लेखन गजेंद्र 06:03 pm Aug 12, 202506:03 pm

क्या है खबर?

आवारा कुत्तों को लेकर छिड़ी बहस के बीच कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कुत्तों के हमलों का बड़ा मामला सामने आया है। यहां आवारा कुत्तों ने डॉ. बीआर अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स विश्वविद्यालय की 2 छात्राओं पर हमला कर दिया और बुरी तरह नोंच लिया। पीड़िताओं की पहचान हावेरी की सौजन्या जीजे और तेलंगाना की रेगा निक्षिता हैं। इनमें सौजन्या बुरी तरह घायल हो गई हैं, जिन्हें अस्पताल के गहन देखभाल इकाई (ICU) में भर्ती किया गया है।