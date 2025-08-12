बेंगलुरु विश्वविद्यालय की 2 छात्राओं को आवारा कुत्तों ने नोंचा, ICU में भर्ती
क्या है खबर?
आवारा कुत्तों को लेकर छिड़ी बहस के बीच कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कुत्तों के हमलों का बड़ा मामला सामने आया है। यहां आवारा कुत्तों ने डॉ. बीआर अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स विश्वविद्यालय की 2 छात्राओं पर हमला कर दिया और बुरी तरह नोंच लिया। पीड़िताओं की पहचान हावेरी की सौजन्या जीजे और तेलंगाना की रेगा निक्षिता हैं। इनमें सौजन्या बुरी तरह घायल हो गई हैं, जिन्हें अस्पताल के गहन देखभाल इकाई (ICU) में भर्ती किया गया है।
घटना
क्या है मामला?
सौजन्या और रेगा दोनों विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में इंटीग्रेटेड MSc कोर्स की तीसरे वर्ष की छात्राएं हैं। दोनों मंगलवार सुबह 11 बजे विश्वविद्यालय परिसर में थीं, तभी अचानक कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया। कोई दोनों को बचा पता, तब तक कुत्तों ने उनको बुरी तरह नोंच लिया। दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। विश्वविद्यालय के छात्रों ने आवारा कुत्तों को लेकर नाराजगी जताई है।
फैसला
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध शुरू
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR के नगर निगम अधिकारियों को आवारा कुत्तों को पकड़ने, उनकी नसबंदी करने और उन्हें स्थायी आश्रय देने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने चेतावनी दी है कि इस प्रक्रिया का विरोध करने पर कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने संवेदनशील इलाकों से आवारा कुत्तों को प्राथमिकता के आधार पर हटाने को कहा है। इस आदेश का पशु प्रेमियों ने विरोध शुरू कर दिया है।