कर्नाटक में रिश्वत-उत्पीड़न पर सीधे गृह मंत्री से शिकायत कर सकेंगे लोग, हेल्पलाइन जारी

बेंगलुरु में रिश्वतखोरी के आरोप में 3 पुलिस अधिकारी गिरफ्तार

सरकार का यह कदम पुलिस दुर्व्यवहार के कई मामलों के बाद आया है। हाल ही में, बेंगलुरु में दहेज के एक मामले में रिश्वत लेते हुए 3 पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। जनता की तरफ से लगातार दबाव बढ़ रहा है और विपक्षी भाजपा 120 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के निलंबन की मांग कर चुकी है। इन सब के बीच, सरकार ने कहा है कि वह सिस्टम को सुधारने के लिए वाकई गंभीर है। प्रियांक खड़गे का कहना है कि उनका पूरा ध्यान मजबूत सुधारों और पुलिस की जवाबदेही तय करने पर है।