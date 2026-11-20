कैब ऑपरेटर इन मीटरों को लगाने में आने वाले खर्च और मुश्किलों को लेकर चिंतित हैं। इस फैसले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि इसे कैसे लागू किया जाएगा, मीटर कहां मिलेंगे और इनकी कीमत कितनी होगी।

राइड-हेलिंग कंपनियों के पास अब 2 ही रास्ते हैं- या तो अपनी गाड़ियों में मीटर लगवाएं या फिर परिवहन अधिकारियों से छूट के लिए अर्जी दें। इस कदम से कंपनियों का खर्च बढ़ना तय है, लेकिन सरकार इस नियम को ठीक से लागू करने का इरादा रखती है।