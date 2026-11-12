कर्नाटक में इस्तेमाल होगा 'तेल ट्रैकर' ऐप, दोबारा इस्तेमाल नहीं होगा पुराना तेल

यह ऐप पहले बेंगलुरु, मैसूरु, मंगलुरु और हुबली जैसे बड़े शहरों में शुरू किया जाएगा (इसमें लगभग तीन महीने लगेंगे)। इस ऐप पर रेस्टोरेंट को अपने खाना पकाने के तेल की हर खरीद और उसके निपटान का पूरा ब्योरा दर्ज करना होगा।

जो लोग इस्तेमाल किए गए तेल को इकट्ठा करते हैं, उन्हें भी यह बताना होगा कि वह तेल कहां ले जाया जा रहा है। मकसद यही है कि इस तेल का इस्तेमाल बायोडीजल बनाने जैसे सुरक्षित कामों में हो, बजाय इसके कि इसे अवैध तरीके से फिर से बेच दिया जाए।

इस पहल से उन एजेंसियों पर शिकंजा कसा जा सकेगा जो औद्योगिक इस्तेमाल के लिए पुराना तेल जमा करने के लिए अधिकृत हैं, लेकिन उसे गलत तरीके से बेच देती हैं। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि दोबारा इस्तेमाल किया गया तेल लोगों के भोजन का हिस्सा न बने।