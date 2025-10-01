कर्नाटक के हासन में घर में विस्फोट के बाद दंपति की मौत

कर्नाटक के हासन में घर के अंदर रहस्यमयी विस्फोट में दंपति की मौत, जांच शुरू

लेखन गजेंद्र 03:15 pm Oct 01, 202503:15 pm

क्या है खबर?

कर्नाटक के हासन जिले में सोमवार रात को एक घर के अंदर रहस्यमयी विस्फोट हुआ था, जिसमें दंपति घायल हो गए थे। दोनों ने मंगलवार रात को दम तोड़ दिया। अलूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित घर में जोरदार धमाके के बाद 28 वर्षीय काव्या और उनके 32 वर्षीय पति सुदर्शन घायल हुए थे, जिसके बाद उन्हें बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हासन पुलिस ने मामला दर्ज कर विस्फोट की जांच शुरू कर दी है।