कर्नाटक के हासन में घर के अंदर रहस्यमयी विस्फोट में दंपति की मौत, जांच शुरू
क्या है खबर?
कर्नाटक के हासन जिले में सोमवार रात को एक घर के अंदर रहस्यमयी विस्फोट हुआ था, जिसमें दंपति घायल हो गए थे। दोनों ने मंगलवार रात को दम तोड़ दिया। अलूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित घर में जोरदार धमाके के बाद 28 वर्षीय काव्या और उनके 32 वर्षीय पति सुदर्शन घायल हुए थे, जिसके बाद उन्हें बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हासन पुलिस ने मामला दर्ज कर विस्फोट की जांच शुरू कर दी है।
घटना
कैसे हुआ था विस्फोट?
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, सोमवार रात को करीब साढ़े 8 बजे घर के पिछले हिस्से में बने शौचालय के पास गलियारे में जोरदार विस्फोट हुआ था। सुदर्शन के पिता मोहन कुमार ने बताया कि घटना के समय वह अपने बेटे, बहू और पोते-पोतियों केसाथ घर पर थे, तभी अचानक विस्फोट हुआ। उनके बेटे सुदर्शन और बहु काव्या बुरी तरह घायल हो गए, जबकि मोहन और उनके पोते-पोतियां लॉबी में होने के कारण बच गए थे।
कारण
विस्फोट का कारण अभी तक पता नहीं चला
पहले घर में सिलेंडर विस्फोट और बिजली उपकरण में विस्फोट का शक था, लेकिन जांच के दौरान ऐसा कुछ नहीं मिला। ऐसे में रहस्य गहरा गया है। घर में पटाखा बनाने का कच्चा सामान भी था, लेकिन सुदर्शन एक बहुराष्ट्रीय टेक कंपनी में कार्यरत थे और पार्ट-टाइम बढ़ई थे। ऐसे में बारूद की सूचना पर जांच की जा रही है। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) और बेंगलुरु के विशेषज्ञों की एक टीम भी घटनास्थल की बारीकी से जाँच कर रही है।