असम में सैन्य शिविर को निशाना बनाकर ग्रेनेड से हमला, 3 जवान घायल
क्या है खबर?
असम के तिनसुकिया जिले में गुरुवार देर रात ताबड़तोड़ गोलीबारी और विस्फोट की आवाज से लोग दहल गए। बताया जा रहा है कि गोलीबारी और ग्रेनेड हमले काकोपाथर में सैन्य शिविर को निशाना बनाकर किए गए थे। गोलीबारी करीब एक घंटे तक चलती रही। गोलीबारी और विस्फोट में सेना के 3 जवान घायल हुए हैं। घटना के बाद पुलिस और सेना ने इलाके में घेराबंदी कर दी है और स्थानीय लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई है।
हमला
हमलावरों ने इस्तेमाल किया था ट्रक
काकोपाथर में भारतीय सेना की 19 ग्रेनेडियर्स इकाई का शिविर है, जिसे इस हमले में निशाना बनाकर आसपास अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर (UBGL) दागे गए थे। हमलावरों ने हमले के लिए एक ट्रक का इस्तेमाल किया था, जो बाद में पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश के तेंगापानी क्षेत्र में लावारिस हालत में पाया गया है। अभी तक किसी समूह ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन पहला शक ULFA (I) गुट की ओर है, जिसका हमलों का इतिहास रहा है।
संगठन
कौन हैं उल्फा संगठन?
यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंड ऑफ असम-स्वतंत्र (ULFA-I) राज्य में सक्रिय एक सशस्त्र अलगाववादी संगठन है। यह मूल ULFA का एक धड़ा है, जो असम को भारत से अलग करके एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र बनाने की मांग करता है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1979 को सिवसागर में हुई है, इससे अलग होकर अप्रैल 2013 में ULFA-I बनाया गया। परेश बरुआ इसका कमांडर-इन-चीफ हैं और म्यांमार-चीन सीमा पर सक्रिय हैं। भारत सरकार ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया है।
जानकारी
आज राहुल गांधी असम में
यह हमला ऐसे समय पर हुआ है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज असम दौरे पर हैं। वे दोपहर डेढ़ बजे सोनापुर में दिवंगत गायक जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देंगे और दोपहर ढाई बजे गुवाहाटी में उनके परिवार से मिलेंगे।