कर्नाटक: बेकाबू ट्रक ने मचाई तबाही, 4 की मौत और दर्जनों घायल देश Apr 19, 2026

कर्नाटक के विजयनगर जिले में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। लहसुन से भरी एक ट्रक बेकाबू होकर पहले एक कार से टकराई, फिर एक सरकारी बस और कम से कम तीन मोटरसाइकिलों को रौंदती चली गई। इस दर्दनाक हादसे में कम से कम चार लोगों की जान चली गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक मौके पर ही पलट गई और कार को करीब 100 मीटर तक घसीटती हुई ले गई। इस घटना की वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग गया।