लेह में हिंसक प्रदर्शन के बाद करगिल में पसरा सन्नाटा (फाइल तस्वीर)

लेह में हिंसक प्रदर्शन के बाद करगिल बंद, सड़कों पर पसरा सन्नाटा

लेखन गजेंद्र 01:50 pm Sep 25, 202501:50 pm

क्या है खबर?

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में बुधवार को हिंसक विरोध-प्रदर्शन के बाद गुरुवार को करगिल बंद रहा। एकजुटता और शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराने के लिए कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) ने पूर्ण बंद का आह्वान किया था, जिसका असर दिखा। कारगिल में दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद दिखे। आसपास के बुरो, सांकू, पनिखर, पदुम, ट्रेस्पोन और आसपास के कई इलाकों से सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस और सुरक्षा बल जिले में तैनात है।