केंद्र सरकार ने लेह में हुई हिंसा के लिए सोनम वांगचुक को जिम्मेदार क्यों ठहराया?

लद्दाख के लेह में बुधवार को हुए हिंसक प्रदर्शन का जिम्मेदार केंद्र सरकार ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को ठहराया है। गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि वांगचुक ने अपने भड़काऊ बयानों के माध्यम से भीड़ को उकसाया था और हिंसा के बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी। मंत्रालय ने कहा कि वांगचुक ने अरब स्प्रिंग शैली के विरोध प्रदर्शनों और नेपाल में Gen-Z के विरोध प्रदर्शनों का भड़काऊ उल्लेख करके लोगों को गुमराह किया।

बयान मंत्रालय ने सोनम वांगचुक को लेकर क्या कहा? मंत्रालय ने बयान में कहा, "जिन मांगों को लेकर वांगचुक भूख हड़ताल पर थे, वे उच्चाधिकार प्राप्त समिति में चर्चा का अभिन्न अंग हैं। कई नेताओं के आग्रह के बाद भी उन्होंने भूख हड़ताल जारी रखी और अरब स्प्रिंग शैली और नेपाल में Gen-Z के विरोध-प्रदर्शनों का भड़काऊ उल्लेख करके लोगों को गुमराह किया। बुधवार को 11:30 बजे उनके भड़काऊ भाषणों से उकसाई गई भीड़ ने हड़ताल स्थल से निकलकर एक पार्टी दफ्तर और CEC सरकारी कार्यालय पर हमला किया।"

उकसाया पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई- मंत्रालय मंत्रालय ने कहा, "प्रदर्शनकारियों ने कार्यालयों और पुलिस वाहन को आग लगा दी। हमले में 30 से अधिक पुलिस-CRPF कर्मी घायल हैं। भीड़ ने सार्वजनिक संपत्ति और पुलिसकर्मियों पर हमला जारी रखा। आत्मरक्षा में, पुलिस ने गोलीबारी की, जिसमें दुर्भाग्यवश कुछ के हताहत होने की खबर है। यह स्पष्ट है कि वांगचुक ने अपने भड़काऊ बयानों से भीड़ को उकसाया था। संयोगवश, हिंसा के बीच, उन्होंने अपना उपवास तोड़ा और स्थिति नियंत्रित किए बिना एम्बुलेंस से अपने गांव चले गए।"

मांग प्रदर्शनकारियों की मांगों को लेकर मंत्रालय ने क्या कहा? गृह मंत्रालय ने कहा कि सरकार छठी अनुसूची और लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के साथ बातचीत कर रही है। मंत्रालय ने कहा कि मामले में कई बैठकें हो चुकी हैं, जिसका परिणाम है कि अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण समेत कई फैसले लिए गए हैं। समिति की अगली बैठक 6 अक्टूबर को है, जबकि लद्दाख के नेताओं के साथ 25-26 सितंबर को भी बैठकें हैं।

ट्विटर पोस्ट गृह मंत्रालय का पूरा बयान 📢 लद्दाख पर प्रेस विज्ञप्ति



⭐ श्री सोनम वांगचुक द्वारा 10-09-2025 को छठी अनुसूची और लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की गई थी। यह सर्वविदित है कि भारत सरकार इन्हीं मुद्दों पर Apex Body Leh और Kargil Democratic Alliance के साथ सक्रिय रूप से बातचीत… — PIB - Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) September 24, 2025