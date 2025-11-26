कमला पसंद के मालिक की बहू की आत्महत्या का मामला, भाई ने प्रताड़ना का आरोप लगाया

बयान क्या बोले ऋषभ? ऋषभ ने मीडिया को बताया, "उसकी सास और पति उसे मारते थे। उसके पति हरप्रीत का अफेयर था। हम दीप्ति को घर ले आए थे, लेकिन सास मिन्नतें करके वापस ले गई थीं। मेरी बहन प्रताड़ित करने की बात बताती थी। मुझे नहीं पता कि मेरी बहन को मारा गया या उसने सुसाइड किया। मुझे बस इंसाफ चाहिए। उसके पति के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे। वह उसके साथ मारपीट करता था और गाली-गलौज करता था।"

बयान कमला पसंद के मालिक की ओर से आया बयान कंपनी के पारिवारिक वकील राजेंद्र सिंह ने मीडिया को बताया कि जो हुआ वह बहुत बुरा हुआ, लेकिन दोनों परिवारों ने तय किया है कि अंतिम संस्कार एक साथ होगा क्योंकि वे उन्हें सम्मान देना चाहते हैं। सिंह ने कहा, "मीडिया में जो बताया जा रहा है वह पूरी तरह झूठ है। सुसाइड नोट में कोई आरोप नहीं है। उन्होंने इसके लिए किसी का नाम नहीं लिया। हमें नहीं पता कि सुसाइड का कारण क्या है। जांच चल रही है।"

