कमला पसंद के मालिक की बहू की आत्महत्या का मामला, भाई ने प्रताड़ना का आरोप लगाया

लेखन गजेंद्र
Nov 26, 2025
06:12 pm
क्या है खबर?

दिल्ली के वसंत विहार में कमला पसंद और राजश्री पान मसाला बनाने वाली कंपनी के मालिक की बहू दीप्ति चौरसिया की आत्महत्या मामले में उनके भाई ऋषभ ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि उनके जीजा हरप्रीत चौरसिया का किसी अन्य के साथ अवैध थे। वह अपनी मां के साथ मिलकर दीप्ति को पीटते थे। उन्होंने बताया कि जब उन्हें प्रताड़ना का पता चला था, तो वे उसे घर ले आए, लेकिन उनकी सास दोबारा वापस ले गई थीं।

बयान

क्या बोले ऋषभ?

ऋषभ ने मीडिया को बताया, "उसकी सास और पति उसे मारते थे। उसके पति हरप्रीत का अफेयर था। हम दीप्ति को घर ले आए थे, लेकिन सास मिन्नतें करके वापस ले गई थीं। मेरी बहन प्रताड़ित करने की बात बताती थी। मुझे नहीं पता कि मेरी बहन को मारा गया या उसने सुसाइड किया। मुझे बस इंसाफ चाहिए। उसके पति के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे। वह उसके साथ मारपीट करता था और गाली-गलौज करता था।"

बयान

कमला पसंद के मालिक की ओर से आया बयान

कंपनी के पारिवारिक वकील राजेंद्र सिंह ने मीडिया को बताया कि जो हुआ वह बहुत बुरा हुआ, लेकिन दोनों परिवारों ने तय किया है कि अंतिम संस्कार एक साथ होगा क्योंकि वे उन्हें सम्मान देना चाहते हैं। सिंह ने कहा, "मीडिया में जो बताया जा रहा है वह पूरी तरह झूठ है। सुसाइड नोट में कोई आरोप नहीं है। उन्होंने इसके लिए किसी का नाम नहीं लिया। हमें नहीं पता कि सुसाइड का कारण क्या है। जांच चल रही है।"

ट्विटर पोस्ट

दीप्ति के भाई का आरोप

ट्विटर पोस्ट

कंपनी के वकील का बयान

आत्महत्या

घर में दुपट्टे से लटका मिला था शव

कंपनी के मालिक कमल किशोर की 40 वर्षीय बहू दीप्ति ने मंगलवार शाम को आत्महत्या की थी। दीप्ति का शव उनके घर में दुपट्टे से लटका हुआ मिला था। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद होने की खबर है, लेकिन पुलिस फिलहाल कोई विवरण नहीं बता रही है। दीप्ति के परिवार ने पुलिस में आत्महत्या के लिए उकसाने की शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि, पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है।