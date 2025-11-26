दिल्ली: राजश्री और कमला पसंद कंपनी के मालिक की बहू ने आत्महत्या की
क्या है खबर?
दिल्ली के वसंत विहार में कमला पसंद और राजश्री पान मसाला बनाने वाली कंपनी के मालिक कमल किशोर की 40 वर्षीय बहू दीप्ति चौरसिया ने मंगलवार शाम को आत्महत्या कर ली है। दीप्ति का शव उनके घर में दुपट्टे से लटका हुआ मिला। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद होने की खबर है, लेकिन पुलिस फिलहाल कोई विवरण नहीं बता रही है। दीप्ति के परिवार ने पुलिस में आत्महत्या के लिए उकसाने की शिकायत दर्ज कराई है।
आत्महत्या
पति की दूसरी शादी से नाराज थीं दीप्ति?
अभी तक सामने आया है कि दीप्ति ने अपने पति हरप्रीत की दूसरी शादी के कारण जान दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हरप्रीत ने दक्षिण भारतीय फिल्म की एक अभिनेत्री से शादी की है। दीप्ति की शादी कमल किशोर के बेटे हरप्रीत चौरसिया से 2010 में हुई थी। दोनों का एक 14 साल का बेटा है। फिलहाल, हरप्रीत से पुलिस संपर्क करने की कोशिश कर रही है। पुलिस का कहना है कि उसने मामला दर्ज कर लिया है।
कंपनी
कई शहरों में फैला है कारोबार
पान मसाला बनाने वाली कंपनी का स्वामित्व केपी समूह और कमला कांत कंपनी के पास है। इसके संस्थापक कमला कांत चौरसिया और कमल किशोर चौरसिया हैं। कंपनी का कारोबार कानपुर, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई तक फैला है। कमलाकांत चौरसिया ने कानपुर के फील्डखाना मोहल्ले से गुटखा का कारोबार शुरू किया था। बताया जाता है कि लगभग 40-45 साल पहले वह एक छोटी सी दुकान में खुला पान मसाला बेचते थे, लेकिन आज उनकी कंपनी का अरबों रुपये का कारोबार है।
जानकारी
आत्महत्या के विचार पर यहां से लें सहायता
अगर आप या आपके जानने वाले किसी भी प्रकार के तनाव से गुजर रहे हैं और आत्महत्या करने के विचार आ रहे हैं तो आप समाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर 1800-599-0019 या आसरा NGO के हेल्पलाइन नंबर 91-22-27546669 पर संपर्क करें।