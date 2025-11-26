उत्तर प्रदेश के बरेली में BLO की मौत

उत्तर प्रदेश में अब बरेली में BLO की ड्यूटी के दौरान मौत, SIR का दबाव

लेखन गजेंद्र 05:10 pm Nov 26, 202505:10 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कर रहे एक और बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) की मौत हो गई है। मृतक की पहचान सर्वेश कुमार गंगवार के रूप में हुई है। गंगवार बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र में रह रहे थे। वे बुधवार को भोजीपुरा ब्लॉक के परधौली गांव में SIR ड्यूटी पर मौजूद थे, तभी उनको हार्ट अटैक आ गया। उनको आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।