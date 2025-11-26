उत्तर प्रदेश में अब बरेली में BLO की ड्यूटी के दौरान मौत, SIR का दबाव
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कर रहे एक और बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) की मौत हो गई है। मृतक की पहचान सर्वेश कुमार गंगवार के रूप में हुई है। गंगवार बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र में रह रहे थे। वे बुधवार को भोजीपुरा ब्लॉक के परधौली गांव में SIR ड्यूटी पर मौजूद थे, तभी उनको हार्ट अटैक आ गया। उनको आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
परिवार ने लगाया काम का दबाव का आरोप
शाहजहांपुर जिले के मीरानपुर कटरा निवासी गंगवार भोजीपुरा ब्लॉक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय परधौली में सहायक अध्यापक थे। उनके भाई योगेश कुमार ने बताया कि सर्वेश दिन-रात काम कर रहे थे। दिन में वेबसाइट डाउन होने से देर रात तक काम करते और सुबह जल्दी जाते थे। उन पर कई दिनों से अत्यधिक दबाव था और अधिकारियों से डांट पड़ रही थी। उनकी पत्नी की सितंबर में मौत हो चुकी थी। अब उनके 2 बच्चे अनाथ हो गए हैं।
बरेली में SIR ड्यूटी में लगे BLO सर्वेश गंगवार की आज मौत हो गई। वो ड्यूटी करते–करते अचानक गिर पड़े और दम तोड़ दिया। UP में अब तक SIR ड्यूटी करने वाले 4 लोगों की मौत हो चुकी है।
उत्तर प्रदेश में अब तक 4 की मौत
उत्तर प्रदेश में SIR के काम से जुड़े अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। गोंडा में मंगलवार को BLO बने सहायक अध्यापक विपिन यादव ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। फतेहपुर में एक लेखपाल ने अपनी जान दे दी। एक शिक्षामित्र ने भी ब्रेन हेमरेज की वजह से दम तोड़ दिया। नोएडा में एक महिला BLO पिंकी और शिक्षामित्र ने दबाव के कारण अपनी अध्यापक की नौकरी से इस्तीफा दे दिया है।