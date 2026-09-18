गुरुग्राम में महिला बाइकर को टक्कर मारने के मामले में आरोपी कल्याण बैंसला को भेजा गया जेल
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गुरुग्राम पुलिस ने 2 दिन की तलाश के बाद हिट एंड रन मामले के एक आरोपी कल्याण बैंसला को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना में बाइकर शिवानी चौहान और उनके चचेरे भाई लवनीश घायल हुए थे। बैंसला को अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी।
शिवानी चौहान ने की 2 और गिरफ्तारियों की मांग
शिवानी चाहती हैं कि इस मामले में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया जाए। उनका कहना है कि इस घटना से जुड़े सभी लोगों को अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। इसके अलावा, शिवानी ने उन आरोपों का भी खंडन किया है जिनमें उन पर 'विक्टिम कार्ड' खेलने और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए यह सब करने की बात कही जा रही थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा, "मैं अपने लिए मजबूती से खड़ी रहूंगी। उनके फॉलोअर्स क्या कह रहे हैं, मुझे उसकी परवाह नहीं है। उनकी मानसिकता ही गलत है।"