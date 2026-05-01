कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू, चीन ने आधिकारिक श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाकर 1,000 की

कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू हो गए हैं। इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी है। चीन ने इस बार दर्शन के लिए आधिकारिक श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ा दी है। यह जानकारी भारत में चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने दी। उन्होंने एक्स पर कहा कि इस बार 1,000 भारतीय तीर्थयात्रियों को चीन की ओर से सुविधा प्रदान की जाएगी और वे दर्शन कर सकेंगे। अभी तक आधिकारिक तीर्थ यात्रियों की संख्या करीब 750 थी।

बयान चीनी दूतावास ने क्या कहा? प्रवक्ता यू जिंग ने एक्स पर लिखा, 'चीन के शिज़ांग स्वायत्त क्षेत्र में स्थित कांग्रिनबोक़े फेंग और मापन यूको (कैलाश मानसरोवर यात्रा) के लिए, 2026 में भारतीय मित्रों की तीर्थयात्रा के फिर से शुरू होने का हम स्वागत करते हैं! हमें इस वर्ष 1,000 भारतीय तीर्थयात्रियों को सुविधा प्रदान करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। कामना है कि यह यात्रा हमारी 2 महान सभ्यताओं के बीच आस्था, मित्रता और जन-जन के आपसी संबंधों का एक सेतु बने।'

पंजीकरण कल से शुरू हुए हैं पंजीकरण चीनी सरकार के समन्वय से होने वाली आध्यात्मिक यात्रा जून-अगस्त 2026 तक आयोजित होगी। इसके लिए पंजीकरण शुरू हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस साल 50 यात्रियों के 10 दल उत्तराखंड राज्य से लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरेंगे और 50 यात्रियों के 10 अन्य दल सिक्किम राज्य से नाथू ला दर्रे से होकर गुजरेंगे। मंत्रालय ने बताया कि वेबसाइट kmy.gov.in पर आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। यात्रियों का चयन निष्पक्ष, कंप्यूटर-जनित, यादृच्छिक और लिंग-संतुलित चयन प्रक्रिया से होगा।

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पंजीकरण 19 मई 2026 तक होंगे पंजीकरण मंत्रालय ने बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आवेदन से लेकर यात्रियों के चयन तक पूरी प्रक्रिया कंप्यूटरीकृत है। इच्छुक आवेदक वेबसाइट पर पंजीकरण करके लॉगिन कर सकते हैं और अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। आवेदकों को जानकारी प्राप्त करने के लिए पत्र या फैक्स भेजने की आवश्यकता नहीं है। आवेदक दोनों मार्गों का चयन कर सकते हैं या केवल एक मार्ग का चयन कर सकते हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 19 मई 2026 है।

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