दिल्ली हवाई अड्डे पर बड़ा हादसा टला, गलत हवाई पट्टी पर उतरा अफगानिस्तान का विमान

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। यहां अफगानिस्तान से आ रहा विमान गलत हवाई पट्टी पर उतर गया, जिसने अधिकारियों के कान खड़े कर दिए। दरअसल, अफगानिस्तान का विमान टेक ऑफ यानी उड़ान भरने वाली हवाई पट्टी पर उतर गया था, जबकि उसे लैंडिंग वाली हवाई पट्टी पर उतरना था। घटना की नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है।

घटना क्या है पूरा मामला? काबुल से दिल्ली आ रहे एरियाना अफगान एयरलाइंस के विमान (FG-311) को दिल्ली हवाई अड्डे पर 29L हवाई पट्टी पर पर उतरने की अनुमति दी गई थी, लेकिन एयरबस A-310 विमान उसकी जगह समानांतर 29R हवाई पट्टी पर उतर गया। हवाई पट्टी 29L का इस्तेमाल केवल लैंडिंग के लिए था, जबकि 29R का इस्तेमाल केवल टेक-ऑफ के लिए किया जा रहा था। यह घटना तब घटी, जब कुछ ही देर बाद 29R से एक और विमान को उड़ान भरनी थी।

जांच पायलट ने माना गलती हुई अफगान विमान के पायलट ने DGCA को बताया कि लैंडिंग से पहले इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (ILS) में खराबी आ गई थी। नतीजतन, खराब दृश्यता के कारण विमान अपने रास्ते से भटक गया और गलत हवाई पट्टी पर पहुंचा। पायलट ने स्वीकार किया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) ने उसे 29L पर लैंडिंग की मंजूरी दी थी, लेकिन ATC ने यह नहीं बताया कि विमान रास्ते से भटककर गलत हवाई पट्टी पर है। DGCA पायलट के दावे की भी जांच करेगा।